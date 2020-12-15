Товарооборот БУТБ в январе-ноябре вырос на 12%

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Белорусской универсальной товарной биржи в январе - ноябре вырос на 12%, сообщил первый заместитель председателя правления БУТБ Андрей Новиков во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"За 11 месяцев на всех наших электронных площадках было заключено 366 тыс. сделок - это на 3 тыс. больше, чем в 2019 году. В день заключается от 1,5 тыс. до 3 тыс. сделок. Товарооборот Белорусской универсальной товарной биржи в январе - ноябре вырос на 12%, до Br4,7 млрд. При этом нужно учитывать, что значительную часть составляют экспортно-импортные сделки, которые привязаны к валютным индикаторам. С учетом изменения курса белорусского рубля по отношению к основным валютам стран-партнеров можно говорить о том, что мы сработали практически на уровне 2019 года. Но в текущих условиях считаем это достаточно неплохим результатом", - сказал Андрей Новиков.

В структуре продаж преобладала лесопродукция, объем реализации которой увеличился в стоимостном выражении на 21%, до Br2,2 млрд. При этом самой востребованной позицией стали круглые лесоматериалы, поставляемые на внутренний рынок. За январь - ноябрь сумма сделок по этой позиции составила Br1,3 млрд, что на 41% больше аналогичного показателя прошлого года. В число товаров, популярных у резидентов Беларуси, также вошли черные металлы и изделия из них, шроты масличных, кормовые добавки, сырое коровье молоко.

Положительную динамику продемонстрировал и экспорт товаров через БУТБ. При общей сумме экспортных сделок Br1 млрд прошлогодний результат был превышен на 5%. Лидерами продаж на внешнем рынке стали пиломатериалы, древесная щепа и продукция переработки сельскохозяйственных культур.

По состоянию на 1 декабря на БУТБ было аккредитовано 24 815 компаний, в том числе 4 904 нерезидента из 63 стран.-0-