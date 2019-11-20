Товарооборот БУТБ в январе-октябре вырос на 12%

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На торгах Белорусской универсальной товарной биржи в январе - октябре белорусские и иностранные субъекты хозяйствования совершили 334 тыс. сделок на сумму Br3,7 млрд. Это на 12% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Более трети биржевого товарооборота, или Br1,5 млрд, обеспечила секция лесопродукции, улучшив прошлогодний показатель на 25%, - отметил представитель биржи. - При этом положительная динамика зафиксирована по всем ключевым товарным группам. В частности, на внутреннем рынке на 33%, до Br594 млн, выросли поставки кругляка и на 69%, до Br124 млн, увеличилась реализация услуг по лесозаготовке и проведению лесохозяйственных мероприятий. На внешнем рынке традиционно пользовались спросом пиломатериалы и щепа. В обоих случаях продажи выросли на 7%, до Br484 млн и Br135 млн соответственно".

Секция сельхозпродукции по итогам десяти месяцев приросла на 14%, до Br757 млн. На внутреннем рынке активно продавались злаковые и кормовые добавки, а также средства защиты растений. Общая сумма сделок по этим товарным группам достигла Br169 млн, или плюс 40% к аналогичному периоду прошлого года. Вдвое, до Br64 млн, выросла реализация сычужных сыров, а поставки растительных масел и семян масличных через биржу прибавили 96%, достигнув Br36 млн. В экспорте наибольшую сумму сделок обеспечило сливочное масло - Br80 млн, что почти в три раза выше прошлогоднего показателя. Аналогичный темп роста продемонстрировало сухое молоко при сумме сделок Br21 млн. На 52%, до Br24 млн, увеличились закупки белорусского рапсового масла зарубежными компаниями, преимущественно из стран Европейского союза.

Оборот секции промышленных и потребительских товаров прибавил 11%, остановившись на отметке Br352 млн. В тройку самых продаваемых позиций вошли строительные материалы, оборудование и механизмы. Также на биржевых торгах реализовано 188 тыс. т цемента и 170 тыс. т щебня на общую сумму Br23,8 млн.

"Секция металлопродукции ввиду снижения цен на черный металлопрокат на рынке Российской Федерации не смогла превзойти результат прошлого года, завершив отчетный период с суммой сделок Br1,1 млрд, что на 6% меньше, чем за десять месяцев 2018 года, - отметил пресс-секретарь. - Рост был характерен только для реализуемого на экспорт лома и изделий из черных и цветных металлов - плюс 6%, до Br38 млн".

По состоянию на 1 ноября на БУТБ аккредитованы 22240 компаний, в том числе 4456 нерезидентов из 62 стран.-0-