Товарооборот БУТБ в январе-октябре вырос на 6%

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма сделок, совершенных на Белорусской универсальной товарной бирже в январе-октябре, составила Br3,9 млрд, что на 6% больше аналогичного показателя прошлого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Продажи лесопродукции обеспечили 41% совокупного биржевого товарооборота, или Br1,6 млрд. При этом по сравнению с январем-октябрем 2019 года объемы реализации лесоматериалов выросли на 9%. Доля металлопродукции в структуре сделок составила 27% (более Br1 млрд), сельхозпродукции - 21% (Br805 млн), промышленных и потребительских товаров - 9% (Br363 млн), перспективных биржевых товаров - 2% (Br76 млн)", - рассказал Роман Янив.

Наибольшим спросом у белорусских участников торгов пользовался черный металлопрокат, круглые лесоматериалы и шрот масличных культур, а у иностранных - пиломатериалы, лом черных и цветных металлов и рапсовое масло. "Самую значительную положительную динамику продемонстрировала секция перспективных биржевых товаров, которая по итогам 10 месяцев увеличила товарооборот более чем в 2 раза. Сейчас в этой секции на экспорт реализуются цемент и щебень, в то время как на внутренний рынок поставляются средства защиты растений, ветеринарные препараты и семена для посева", - отметил пресс-секретарь.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.

Количество аккредитованных на БУТБ компаний выросло с начала года на 2051 и по состоянию на 1 ноября составило 24 658 организаций, включая 4878 нерезидентов Беларуси из 63 стран.-0-