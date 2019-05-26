26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот между Беларусью и Францией в январе-апреле вырос на 20% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, рассказал посол Беларуси во Франции Игорь Фисенко в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Товарооборот увеличивается от года к году. В прошлом году мы добились прироста порядка 15%. Товарооборот достиг практически $400 млн. С начала года (за четыре месяца - Прим. БЕЛТА) мы регистрируем еще более уверенный рост: речь идет о практически 20-процентном росте товарооборота и нашего экспорта в том числе. Первой и самой важной позицией нашего экспорта является продукция деревообработки - дома, деревянные конструкции, мебель. Приоритетом в развитии нашего экспорта во Францию является поставка сложнотехнической продукции. Уже определенные наработки в этом отношении есть - по поставкам рентгеновского оборудования. Кроме того, наши изделия используются, например, в таких отраслях, как обработка и хранение сельскохозяйственной продукции", - сказал Игорь Фисенко.

За последние годы наработан целый пласт направлений сотрудничества Беларуси и Франции в области культуры. "Естественно, все эти направления будут поддерживаться и развиваться. Несколько недель назад мы открыли очередную выставку произведений белорусских художников в галерее недалеко от Лувра. На сей раз это были современные художники из Витебска. Каждый год проводится целый цикл мероприятий, которые призваны привлечь внимание французской публики к Беларуси. Вместе мы на одной из площадей Парижа исполним белорусский гимн. Это традиционная акция посольства", - рассказал посол Беларуси во Франции.

В 2018 году Беларусь посетили около 15 тыс. французов. "Из них порядка 6 тыс. приехали к нам без виз, то есть эта мера очень востребована. Хотелось бы, чтобы в течение нескольких лет удалось привлечь вдвое, а то и втрое больше французов в Беларусь. В связи с этим особое значение придается II Европейским играм, которые предстоят в июне в нашей стране. Конечно, это большое событие, и мы постоянно всем рассказываем о том, какие соревнования пройдут в Беларуси, и обращаем внимание на то, что будет серьезно упрощен порядок въезда. Все больше и больше людей с интересом реагируют на эту информацию, и мы надеемся на то, что в июне в Беларуси будет много гостей из Франции", - отметил Игорь Фисенко.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.-0-