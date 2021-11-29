29 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот между Беларусью и Иркутской областью вырос за январь-сентябрь на 60%. Такая информация прозвучала сегодня на шестом заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области, передает корреспондент БЕЛТА.

За 9 месяцев внешнеторговый оборот составил $88 млн при положительном сальдо для Иркутской области. В частности, выросли объемы поставок в Приангарье продукции белорусского машиностроения, товаров народного потребления. В свою очередь темп роста товарооборота между Брестской и Иркутской областями за январь-сентябрь составил 104% и превысил $1,8 млн. В товарных группах экспорта преобладают краски и лаки, плиты для мощения, изделия из чугуна, цемента, бетона, растворители, одежда.

Заседание проходит в режиме видеоконференции. С белорусской стороны переговоры возглавил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, который распоряжением премьер-министра закреплен ответственным за координацию сотрудничества. Сопредседателем с российской стороны выступает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В видеоконференции принимают участие представители министерств и ведомств.

В повестке заседания - выполнение мероприятий по реализации соглашения между республикой и Приангарьем о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве на 2020-2022 годы.

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