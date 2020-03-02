Товарооборот между Беларусью и Казахстаном может превысить в этом году $1 млрд - Улахович

2 марта, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Товарооборот между Беларусью и Казахстаном может превысить в 2020 году $1 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2015 году товарооборот между нашими странами был меньше $600 млн, в прошлом году (согласно белорусской статистике, мы почти дотянули до показателя в $1 млрд. И если посмотреть на те проекты, которые включены в дорожную карту, то это скромная цифра. У нас очень серьезный и большой потенциал, поэтому в текущем году мы должны не просто достичь показателя товарооборота в $1 млрд, а заметно преодолеть данную цифру, несмотря на все сложности на глобальном рынке", - считает председатель БелТПП.

По мнению Владимира Улаховича, для достижения такого показателя есть ряд незадействованных ниш, среди них такие сферы, как производство продуктов питания, логистика, нефтехимия, деревообработка, сотрудничество по разработке инновационных технологий и другие направления.

Руководитель торгово-промышленной палаты сообщил, что в настоящее время в Казахстане 246 белорусских компаний и компаний с белорусским капиталом, около 40 предприятий в товаропроводящей сети и 7 сборочных производств. "Мы прирастаем в этом плане, и это очень важная тенденция, потому что совместные предприятия - это совместная деятельность, а не просто торговля. Промышленная кооперация может обеспечивать другой уровень сотрудничества и другие показатели товарооборота", - отметил Владимир Улахович.-0-