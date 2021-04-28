Товарооборот между Беларусью и Россией восстанавливается - Мишустин

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот между Беларусью и Россией восстанавливается после пика пандемии. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В целом торгово-экономическое сотрудничество у нас удачно развивается. Сейчас после пика пандемической ситуации мы стараемся увеличить взаимный товарооборот. Ранее он сократился, но в феврале, в марте мы зафиксировали его рост, что радует", - сказал Михаил Мишустин.

Было оперативно подготовлено и подписано межправительственное соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты. Председатель правительства России отметил, что его выполнение идет с опережением графика. "Кроме того, на полную мощность выведен первый энергоблок Белорусской атомной электростанции. Сооружение второго блока идет в штатном режиме. Мы рассчитываем в ближайшее время на его физический пуск", - добавил он.

Михаил Мишустин также выразил надежду на полное восстановление транспортного сообщения с Беларусью по мере нормализации эпидемиологической ситуации. По его словам, граждане двух стран уже могут спокойно передвигаться между несколькими городами России и Минском.-0-