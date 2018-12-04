Товарооборот между Беларусью и Сирией по итогам года может достичь $50 млн

4 декабря, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Товарооборот между Беларусью и Сирией по итогам 2018 года может достичь $50 млн, сообщил журналистам председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович перед бизнес-встречей представителей белорусских компаний с деловыми кругами сирийской провинции Тартус, передает корреспондент БЕЛТА.

"В торговле с Сирией у нас очевидный положительный торговый баланс. В январе-сентябре поставки из Сирии на белорусский рынок составили около $3 млн, импортируем фрукты, сухофрукты. Сирия также предлагает хлопок. По итогам девяти месяцев товарооборот приблизился к $40 млн, думаю, что по итогам года он может подрасти до $50 млн. Как правило, в конце года контракты закрываются, поставки увеличиваются", - отметил Владимир Улахович.

Он подчеркнул, что в последние годы активно предпринимаются шаги для развития взаимодействия деловых кругов двух стран. "Беларусь оказывает Сирии гуманитарную помощь, приглашаем детей на отдых. Сегодня мы говорим, что есть и коммерческий интерес для наших предприятий. Многим кажется, что там невозможно работать, но это не так, там можно и нужно работать. У нас уже хороший опыт, исторически добрые отношения. Сирия нуждается в стройматериалах, транспортных средствах, медикаментах, продуктах питания", - сказал председатель БелТПП.

Предприятия двух стран заключили договоренности по поставкам в Сирию продукции медицинского назначения, машиностроения. "Думаем, что МАЗ, который не смог ранее реализовать договоренности в силу очевидных обстоятельств, вернется к хорошим поставкам. Другие предприятия смогут серьезно поучаствовать в сотрудничестве с сирийскими партнерами", - добавил Владимир Улахович.

По оценке президента Торгово-промышленной палаты провинции Тартус Юсефа Шаара, взаимоотношения двух стран развиваются в позитивном ключе. "Беларусь является одним из лучших друзей Сирии. Страна нуждается в сельскохозяйственной, строительной технике, грузовиках, лекарственных средствах и медицинских изделиях, продуктах питания", - констатировал он.

В деловых переговорах принимают участие 13 сирийских компаний, почти все из них импортеры. С белорусской стороны в бизнес-встрече участвуют представители около 50 компаний из разных регионов страны. Обсуждается развитие сотрудничества и возможности реализации совместных проектов в сферах производства медицинских препаратов и техники, строительства и производства строительных материалов, сельскохозяйственного машиностроения, химической, пищевой промышленности, информационных технологий, деревообработки и металлургии. "Рассчитываем, что результаты договоренностей будут очень серьезными. Это повлияет на товарооборот в следующем году", - резюмировал Владимир Улахович.-0-