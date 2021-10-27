Товарооборот между Беларусью и Тульской областью за январь-август увеличился на 76%

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взаимный товарооборот между Беларусью и Тульской областью по итогам января - августа 2021 года увеличился на 76% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и приблизился к $300 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром".

Сегодня в онлайн-формате состоялось заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Тульской области. Глава "Беллегпрома" Татьяна Лугина и первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев отметили, что взаимодействие между Беларусью и российским регионом динамично развивается на уровне министерств и ведомств, областей и районов, по линии торгово-промышленных палат, союзов предпринимателей, на уровне субъектов хозяйствования.

"Уже сегодня мы видим, что результат взаимной торговли за истекший период превышает результаты всего 2020 года. Вместе с тем для белорусских компаний есть еще масса возможностей для продвижения и более широкой представленности в Тульском регионе", - сказала Татьяна Лугина.

Вице-губернатор поблагодарил белорусских коллег за участие Белкоопсоюза в мероприятиях к 190-летию потребкооперации России: "Могу с уверенностью сказать, что площадка Белкоопсоюза на ярмарке была одной из самых масштабных и колоритных". Российские коллеги также отметили эффективное взаимодействие по программам побратимских связей с Могилевом, Бобруйском и Солигорском, активное сотрудничество учреждений высшего и профессионально-технического образования двух стран, а также слаженную работу в сфере культуры и спорта.

Как отметили в пресс-службе, учитывая успешное сотрудничество Тульского и Гродненского регионов в различных отраслях, стороны договорились в течение месяца разработать дорожную карту, чтобы в рамках Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в 2022 году в Гродно, подписать соглашение о сотрудничестве.-0-