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29 сентября 2020, 15:51

Товарооборот Минской области и России за I полугодие превысил $2 млрд

Фото из архива
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29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Между Минской областью и регионами Российской Федерации заключены 42 договора о сотрудничестве. Еще более ста подобных документов подписаны на районном уровне. Такую информацию озвучил на секции VII Форума регионов Беларуси и России заместитель председателя Миноблисполкома Николай Рогащук. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-служба Миноблисполкома.

За первое полугодие 2020 года объем внешнеторгового оборота Минской области и России превысил $2 млрд. В основном Минская область поставляет в Россию автомобили и их комплектующие, лекарственные препараты, средства защиты растений. Всего на российском рынке представлено более 80 товарных позиций из столичной области. В центральном регионе пользуются спросом легковые автомобили, химические удобрения, бытовая химия и другая продукция российского производства. Однако, по мнению Николая Рогащука, потенциал сотрудничества Минской области и российских регионов гораздо выше и работать есть над чем.

В качестве примера плодотворного сотрудничества он привел предприятие "Август-Бел", для создания которого были привлечены инвестиции российской фирмы "Август". И теперь в центральном регионе действует один из крупнейших в СНГ производителей химических средств защиты растений. За семь месяцев экспорт продукции составил $64,7 млн. "Причем обе стороны имеют хорошие дивиденды", - подчеркнул Николай Рогащук.

Успешно реализованы и другие проекты. В частности, строительство завода по производству материалов на основе гипса в поселке Гатово. Объем инвестиций в данном случае составил около 67 млн евро. Создано 210 рабочих мест. Продолжают действовать программы долгосрочного сотрудничества между крупными промышленными предприятиями региона с российскими партнерами. Например, борисовский холдинг "Автокомпоненты" сотрудничает с предприятиями группы "ГАЗ", группой компаний "КАМАЗ".

В целом на Минщине создан благоприятный инвестиционный климат. Так, резидентам Китайско-белорусского индустриального парка предоставляются беспрецедентные льготы. В частности, отпадает необходимость платить налог на прибыль в течение 10 лет. А до 2062 года действует норма, по которой резиденты освобождены от уплаты налога на недвижимость и землю. С участием российского капитала в индустриальном парке уже реализовано или реализуется несколько проектов. Значительные преференции существуют для резидентов свободной экономической зоны "Минск".

По словам Николая Рогащука, промышленное сотрудничество - лишь один из векторов широкого взаимодействия, которое Минская область может осуществлять на уровне регионов. Не менее важны реализация международных образовательных проектов, проведение различных конференций, выставок, организация стажировок. Это поспособствует инновационному развитию системы образования обеих стран. Учреждения образования Минской области сотрудничают с коллегами из 23 российских регионов. -0-

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