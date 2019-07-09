Товарооборот общепита на спортивных объектах и в фан-зонах Европейских игр превысил Br1,2 млн

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот точек общественного питания на спортивных объектах и в фан-зонах превысил Br1,2 млн во время проведения II Европейских игр. Об этом сообщила журналистам начальник отдела организации торговли и общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Ольга Езапенкова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Товарооборот объектов общественного питания в фан-зонах и на спортивных объектах составил свыше Br1 млн 200 тыс. во время II Европейских игр. Средний чек покупки на территории фан-зон - Br20. Что касается сувенирной продукции, то ее реализовали на сумму свыше Br1 млн 220 тыс. Средний чек покупки сувенирных изделий - от Br20 до Br50 (в зависимости от спортобъекта) и Br100 - в точках продаж, размещенных в Деревне спортсменов", - сказала Ольга Езапенкова.

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