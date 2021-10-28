Товарооборот продтоваров и сельхозсырья между Беларусью и Монголией за 9 месяцев увеличился вдвое

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья между Беларусью и Монголией за девять месяцев вырос более чем в два раза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

В Минсельхозпроде состоялась встреча с делегацией Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии во главе с директором Департамента политики и планирования Цэндгомбо Болорчулууном. Стороны обсудили развитие двусторонних торгово-экономических отношений.

Монгольская сторона заинтересована в организации поставок высокопродуктивного племенного крупного рогатого скота белорусской селекции в рамках межправительственного генерального соглашения о предоставлении экспортного кредита.

Также проведены переговоры с главным ветеринарным врачом Монголии Басаном Ганзоригом по вопросу согласования ветеринарных сертификатов для поставок мяса птицы и племенного крупного рогатого скота.

Как сообщили в пресс-службе, за январь - август 2021 года товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья с Монголией составил $7,2 млн (рост в 2,2 раза) и полностью сложился из экспорта. Основные экспортные позиции: сухое обезжиренное молоко (рост в 2,4 раза) и сухое цельное молоко (142,2%).-0-