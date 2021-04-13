13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот сельхозпродукции между Беларусью и Азербайджаном за пять лет вырос в 3,5 раза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Сегодня в Баку министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко встретился с председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли и с министром сельского хозяйства Азербайджана Инам Имдад оглу Керимовым. Стороны обсудили дальнейшее развитие торгово-экономических отношений между странами, в частности наращивание взаимного товарооборота и расширение номенклатуры поставляемых сельскохозяйственных товаров. Были рассмотрены вопросы взаимодействия в области ветеринарного контроля, растениеводства, племенного животноводства, аграрного образования и научного потенциала.

Главным вопросом в ходе встречи с Гошгаром Тахмазли стало продолжение сотрудничества в области ветеринарного контроля: интеграции информационных систем двух стран, проведении обучения специалистов в этой сфере, организации системы ветеринарного контроля на границе. Создана рабочая группа экспертов для оперативного взаимодействия между ведомствами двух стран, намечен план совместных действий. Во время визита белорусской делегации в Азербайджан планируется подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Агентством пищевой безопасности Азербайджана в области ветеринарии.

Фото mshp.gov.by

В ходе встречи с Инам Имдад оглу Керимовым Иван Крупко отметил, что Азербайджан для Беларуси важный и надежный партнер. "То, что наше партнерство в аграрной сфере стратегическое, убедительно подтверждают показатели роста товарооборота сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Азербайджаном. За последние 5 лет взаимный товарооборот сельскохозяйственной продукции увеличился в 3,5 раза", - обратил внимание он.

Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Азербайджаном в 2020 году достиг $35 млн и увеличился на 5,3% по сравнению с 2019 годом. Экспорт товаров - $30,4 млн (или 110,7%), импорт - $4,6 млн. В январе - феврале 2021 года этот показатель составил $6,2 млн (увеличился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). При этом экспорт - $4,9 млн (или 103,3%), импорт - $1,3 млн. Беларусь поставляет в Азербайджан широкий спектр молочных и мясных продуктов, кондитерских изделий, импортирует преимущественно овоще-бахчевые культуры, ягоды и фрукты.

"Беларусь заинтересована в продолжении двустороннего сотрудничества с Азербайджаном в области АПК и по другим направлениям. Белорусские аграрные вузы готовы организовать курсы по стажировке и переподготовке специалистов агропромышленного комплекса Азербайджана, помочь в организации повышения квалификации и обмена студентами, проведении совместных научных исследований в области сельского хозяйства", - рассказали в пресс-службе.

Перспективна и совместная работа над проектом создания предприятия по производству ветеринарных препаратов на базе Института пищевой промышленности Азербайджана. Беларусь также готова предложить сотрудничество в области поставок высокопродуктивного племенного крупного рогатого скота белорусской селекции, взаимодействовать в изучении и обмене опытом в вопросах оценки племенной ценности, биотехнологии, разведении и селекции крупного рогатого скота, коневодства и овцеводства.

"В числе перспективных направлений сотрудничества в сфере АПК - участие белорусской стороны в реконструкции и строительстве молочно-товарных ферм и других сельскохозяйственных объектов на территории Азербайджана, поставки комбикормов и премиксов производства ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация", - добавили в пресс-службе.-0-