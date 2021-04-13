ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 13 апреля 2021
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:51 Товарооборот сельхозпродукции между Беларусью и Азербайджаном за пять лет вырос в 3,5 раза Экономика
18:38 В Минске очевидец помог задержать нетрезвого водителя Происшествия
18:33 Лукашенко назначил полномочного представителя Беларуси в Совете Межгосударственного банка и его заместителей Президент
18:30 Курсант университета МЧС стал победителем международной олимпиады на английском языке Общество
18:21 В Минске задержали участника массовых беспорядков Происшествия
18:14 Выездное заседание Президиума Совета Республики прошло в Минском автомеханическом колледже Регионы
18:09 Более 33 млн деревьев высадили в Беларуси во время Недели леса Общество
18:05 Лукашенко прилетел в Баку. Президенты Беларуси и Азербайджана провели неформальную встречу Президент
18:01 Савиных: образование - системообразующая основа государства и общества Общество
17:51 Новополочанка после общения с "сотрудниками банка" лишилась $30 тыс. Происшествия
17:49 Почти половина затрат на охрану окружающей среды в Беларуси приходится на сбор и очистку сточных вод Экономика
17:32 При пожаре на участке в Могилевском районе погиб мужчина Происшествия
17:30 Курсант университета МЧС вошел в тройку лучших фотографов международного конкурса Общество
17:29 Разыскиваемый в Минске 13-летний школьник найден Происшествия
17:27 В Гомеле три жительницы райцентров обворовывали пенсионерок Происшествия
17:20 Депутат: в проект обновленного Кодекса об образовании заложен принцип инклюзии Общество
17:20 В Минске задержан продавец марихуаны Происшествия
17:15 В пригороде Парижа в результате стрельбы пострадала десятилетняя девочка В мире
17:09 Умер актер Евгений Тиличеев, сыгравший в фильме "Иди и смотри" В мире
17:09 Лукашенко прилетел в Баку Президент
17:06 Ежемесячно более 1,5 тыс. нанимателей заявляют о вакансиях в службу занятости Минска Регионы
17:01 На должность прокурора Минской области назначен Юрий Щетько Общество
16:54 Отреставрированный фильм "Иди и смотри" выйдет в России в повторный прокат Культура
16:45 Новый вид насекомых назвали в честь коронавируса Калейдоскоп
16:41 Около 1,5 тыс. вакансий предлагаются в сельском, рыбном и лесном хозяйстве Витебской области Регионы
16:34 В Армении началась вакцинация от COVID-19 В мире
16:32 За три месяца следователи Минска возбудили 40 уголовных дел по фактам насилия в семье Происшествия
16:27 Новый жилой район построят в Микашевичах Регионы
16:24 Беларусь планирует закупить у Азербайджана 1 млн т нефти в 2021 году Экономика
16:20 Гянджинский автомобильный завод планирует собрать в этом году более 1,2 тыс. белорусских тракторов Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
13 апреля 2021, 18:51

Товарооборот сельхозпродукции между Беларусью и Азербайджаном за пять лет вырос в 3,5 раза

Фото mshp.gov.by
Фото mshp.gov.by

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот сельхозпродукции между Беларусью и Азербайджаном за пять лет вырос в 3,5 раза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Сегодня в Баку министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко встретился с председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли и с министром сельского хозяйства Азербайджана Инам Имдад оглу Керимовым. Стороны обсудили дальнейшее развитие торгово-экономических отношений между странами, в частности наращивание взаимного товарооборота и расширение номенклатуры поставляемых сельскохозяйственных товаров. Были рассмотрены вопросы взаимодействия в области ветеринарного контроля, растениеводства, племенного животноводства, аграрного образования и научного потенциала.

Главным вопросом в ходе встречи с Гошгаром Тахмазли стало продолжение сотрудничества в области ветеринарного контроля: интеграции информационных систем двух стран, проведении обучения специалистов в этой сфере, организации системы ветеринарного контроля на границе. Создана рабочая группа экспертов для оперативного взаимодействия между ведомствами двух стран, намечен план совместных действий. Во время визита белорусской делегации в Азербайджан планируется подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Агентством пищевой безопасности Азербайджана в области ветеринарии.

Фото mshp.gov.by
Фото mshp.gov.by

В ходе встречи с Инам Имдад оглу Керимовым Иван Крупко отметил, что Азербайджан для Беларуси важный и надежный партнер. "То, что наше партнерство в аграрной сфере стратегическое, убедительно подтверждают показатели роста товарооборота сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Азербайджаном. За последние 5 лет взаимный товарооборот сельскохозяйственной продукции увеличился в 3,5 раза", - обратил внимание он.

Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Азербайджаном в 2020 году достиг $35 млн и увеличился на 5,3% по сравнению с 2019 годом. Экспорт товаров - $30,4 млн (или 110,7%), импорт - $4,6 млн. В январе - феврале 2021 года этот показатель составил $6,2 млн (увеличился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года). При этом экспорт - $4,9 млн (или 103,3%), импорт - $1,3 млн. Беларусь поставляет в Азербайджан широкий спектр молочных и мясных продуктов, кондитерских изделий, импортирует преимущественно овоще-бахчевые культуры, ягоды и фрукты.

"Беларусь заинтересована в продолжении двустороннего сотрудничества с Азербайджаном в области АПК и по другим направлениям. Белорусские аграрные вузы готовы организовать курсы по стажировке и переподготовке специалистов агропромышленного комплекса Азербайджана, помочь в организации повышения квалификации и обмена студентами, проведении совместных научных исследований в области сельского хозяйства", - рассказали в пресс-службе.

Перспективна и совместная работа над проектом создания предприятия по производству ветеринарных препаратов на базе Института пищевой промышленности Азербайджана. Беларусь также готова предложить сотрудничество в области поставок высокопродуктивного племенного крупного рогатого скота белорусской селекции, взаимодействовать в изучении и обмене опытом в вопросах оценки племенной ценности, биотехнологии, разведении и селекции крупного рогатого скота, коневодства и овцеводства.

"В числе перспективных направлений сотрудничества в сфере АПК - участие белорусской стороны в реконструкции и строительстве молочно-товарных ферм и других сельскохозяйственных объектов на территории Азербайджана, поставки комбикормов и премиксов производства ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация", - добавили в пресс-службе.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Азербайджан АПК Крупко Министерство сельского хозяйства и продовольствия товарооборот
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Почти половина затрат на охрану окружающей среды в Беларуси приходится на сбор и очистку сточных вод
Фото из архива Беларусь планирует закупить у Азербайджана 1 млн т нефти в 2021 году
Фото из архива Гянджинский автомобильный завод планирует собрать в этом году более 1,2 тыс. белорусских тракторов
Фото из архива Более $800 млн направлено в I квартале на погашение и обслуживание внешнего госдолга Беларуси
Фото из архива Дефицит республиканского бюджета в I квартале составил около Br1,7 млрд
Александр Червяков Червяков: руководители промпредприятий заявляют о росте своих позитивных ожиданий
Главное
Александр Лукашенко прибыл в Азербайджан Лукашенко прилетел в Баку. Президенты Беларуси и Азербайджана провели неформальную встречу
Червяков: руководители промпредприятий заявляют о росте своих позитивных ожиданий
Выездное заседание Президиума Совета Республики прошло в Минском автомеханическом колледже
"Соколиный край" – современный подход к жилищному строительству
Топ-новости
Лукашенко назначил полномочного представителя Беларуси в Совете Межгосударственного банка и его заместителей
Развитие отношений с Китаем - приоритетное направление внешней политики Беларуси - Андрейченко
В Беларуси усилят контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в связи с COVID-19
МТС запустил бесплатную онлайн-школу по интернет-грамотности для людей старшего возраста
Умер заслуженный артист Беларуси Леонид Борткевич
Минобороны: зафиксирован факт нарушения госграницы Беларуси в воздушном пространстве
Тенденция роста. Почему дорожают столичные новостройки
Депутат: в проект обновленного Кодекса об образовании заложен принцип инклюзии
До +17°С ожидается по юго-востоку Беларуси 14 апреля
Более 33 млн деревьев высадили в Беларуси во время Недели леса
На должность прокурора Минской области назначен Юрий Щетько
ОДКБ намерена развивать сотрудничество с международными организациями
КГБ подтвердил информацию о задержании Костусева и Федуты
За сутки в Беларуси зарегистрированы 754 пациента с COVID-19, выписан 761
Эксперты рассказали о причинах изменения законодательства о массовых мероприятиях
Реклама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.