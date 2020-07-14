Товарооборот сельхозпродукции между Беларусью и Ираном в январе-мае вырос на 22,5%

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Ираном за январь - май увеличился на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $4,3 млн. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода по итогам встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко с послом Ирана в Беларуси Саидом Яри.

"На встрече обсуждалось наращивание торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Ираном в сфере сельского хозяйства и продовольствия, в том числе возможности поставки мясо-молочной продукции в Иран и встречных поставок фруктов, рыбы и морепродуктов в нашу страну. Беларусь продолжает работу по аккредитации предприятий на поставку своей продукции на иранский рынок", - рассказали в пресс-службе.

Для активизации двустороннего сотрудничества и ознакомления с продукцией белорусских производителей Иван Крупко пригласил иранскую делегацию посетить международную выставку "Белагро", которая пройдет в Минске с 22 по 26 сентября.

Также стороны обсудили сроки проведения второго заседания совместной белорусско-иранской рабочей группы по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства.-0-