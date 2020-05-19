Товарооборот сельхозпродукции между Беларусью и Венгрией за I квартал вырос на 9,6%

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За I квартал 2020 года товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Венгрией составил более $5 млн, или 109,6 % к уровню прошлого года. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Беларуси Жолтом Чуторой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Венгрией в 2019 году превысил $17 млн, или 112,3% к уровню 2018 года. За I квартал текущего года - более $5 млн, или 109,6 % к уровню прошлого года.

"Наращиваются объемы взаимных поставок сельхозпродукции и продовольствия,

расширяется товарная номенклатура поставляемой продукции", - отметили в пресс-службе. Беларусь экспортирует в Венгрию семена, плоды масличных культур. В свою очередь Венгрия поставляет в Беларусь племенную домашнюю птицу и крупный рогатый скот, семена, овощи, минеральные воды, живые растения, шоколад.

В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений в сфере агропромышленного комплекса, а также дальнейшее сотрудничество в области поставок продовольствия, племенного птицеводства и семеноводства.-0-