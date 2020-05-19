Товарооборот сельхозпродукции между Беларусью и Венгрией за I квартал вырос на 9,6%

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 19 мая 2020
Минск Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:12 В Аргентине ношение масок будет обязательным до появления вакцины от коронавируса В мире
21:05 Всемирный банк помогает 100 странам в борьбе с COVID-19 В мире
20:48 Утверждены основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020-2021 годы Экономика
20:40 Определены победители соревнований в режиме онлайн в тройном прыжке Спорт
20:35 ФОТОФАКТ: В "Чижовка-Арене" проходят плановые тренировки хоккеистов Спорт
20:29 Травматологи-ортопеды обеспокоены батутными травмами у детей Общество
20:13 В Пинском районе введен карантин из-за бешеной лисы Происшествия
20:05 Александр Ваховяк победил в закрытых соревнованиях по дзюдо в Минске Спорт
19:41 Ученые подсчитали, насколько уменьшились выбросы парниковых газов из-за пандемии В мире
19:24 ФОТОФАКТ: Закрытые соревнования по дзюдо прошли в Минске Спорт
19:05 Microsoft создала для компании Илона Маска один из самых мощных суперкомпьютеров в мире Технологии
18:53 Милиция внедряет в практику предъявление исков о защите чести и достоинства сотрудников Общество
18:50 В Гродно водитель протаранил припаркованные авто Происшествия
18:46 Товарооборот сельхозпродукции между Беларусью и Венгрией за I квартал вырос на 9,6% Экономика
18:41 В Черикове муж избил жену, через пару дней она скончалась в больнице Происшествия
18:41 Межрайонные центры по оказанию травматолого-ортопедической помощи организуют в регионах Общество
18:36 В Волковыске вынесли приговор четырем парням за разбой и грабеж Происшествия
18:28 БЕЛАЗ за год поставил в Украину 9 поливооросительных машин Экономика
18:21 Специалист: белорусские врачи применяют четкий алгоритм действий в условиях распространения COVID-19 Общество
18:07 Более 46 тыс. детей Гомельской области планируют оздоровить на летних каникулах Регионы
17:50 Лукашенко подписал указ о продлении на 3 месяца срока действия документов и справок Президент
17:40 Правительство утвердило порядок создания внештатных пожарных формирований Общество
17:34 "Беларусь 3" готовит тематический эфир о деятелях советской и белорусской культуры Афиша
17:32 ФОТОФАКТ: Яблони цветут в Витебске Регионы
17:31 В Витебске 12 человек сегодня стали донорами плазмы после COVID-19 Регионы
17:28 Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси составил 26,1% Экономика
17:22 ГАИ: водительское удостоверение купить невозможно Общество
17:05 В Орше продан гараж с превышением цены более чем в 160 раз Регионы
17:04 Суд вынес приговор бывшему руководителю Браславского райисполкома Происшествия
17:02 Пеллетное производство открылось в Кличевском районе Регионы
Все новости
Все новости
Экономика
19 мая 2020, 18:46

Товарооборот сельхозпродукции между Беларусью и Венгрией за I квартал вырос на 9,6%

Фото из архива
Фото из архива

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За I квартал 2020 года товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Венгрией составил более $5 млн, или 109,6 % к уровню прошлого года. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Беларуси Жолтом Чуторой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Венгрией в 2019 году превысил $17 млн, или 112,3% к уровню 2018 года. За I квартал текущего года - более $5 млн, или 109,6 % к уровню прошлого года.

"Наращиваются объемы взаимных поставок сельхозпродукции и продовольствия,

расширяется товарная номенклатура поставляемой продукции", - отметили в пресс-службе. Беларусь экспортирует в Венгрию семена, плоды масличных культур. В свою очередь Венгрия поставляет в Беларусь племенную домашнюю птицу и крупный рогатый скот, семена, овощи, минеральные воды, живые растения, шоколад.

В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений в сфере агропромышленного комплекса, а также дальнейшее сотрудничество в области поставок продовольствия, племенного птицеводства и семеноводства.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Венгрия сельское хозяйство товарооборот
Новости рубрики Экономика
Фото ЕЭК Утверждены основные ориентиры макроэкономической политики государств ЕАЭС на 2020-2021 годы
Фото belaz.by БЕЛАЗ за год поставил в Украину 9 поливооросительных машин
Фото из архива Вклад малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси составил 26,1%
Фото из архива Ввод жилья в Беларуси в январе-апреле увеличился на 6,1%
Фото из архива Госкомимущество пояснило новшества по учету и управлению государственным имуществом
Фото из архива Доллар на торгах 19 мая подешевел, евро и российский рубль подорожали
Главное
Лидеры ЕАЭС в целом одобрили стратегические направления развития интеграции, но окончательно не приняли
Лукашенко подписал указ о продлении на 3 месяца срока действия документов и справок
Жилье, благоустройство, поддержка пожилых - с какими вопросами обращались на прямую линию к Кочановой
В Беларуси выздоровели и выписаны 10 620 пациентов с COVID-19
Топ-новости
Лукашенко напомнил о нерешенном вопросе по ценам на транспортировку газа на общем рынке ЕАЭС
Лукашенко: восприятие текущей ситуации в большинстве стран начинает кардинально меняться
Пройти репетиционное тестирование онлайн можно на сайте РИКЗ
Госкомимущество пояснило новшества по учету и управлению государственным имуществом
Витебская областная больница вернется к обычному режиму работы с 25 мая
Милиция внедряет в практику предъявление исков о защите чести и достоинства сотрудников
Маркевич: время доказало правоту принятых в экономике подходов
В Беларуси завершается сев овощей
"Белнефтехим" ожидает прибытия танкера с американской нефтью в Клайпеду до 5 июня
МАГАТЭ опубликовало отчет о результатах миссии PreOSART на Белорусской АЭС
ФОТОФАКТ: Яблони цветут в Витебске
ГАИ: водительское удостоверение купить невозможно
Министры сельского хозяйства ЕАЭС обсудили меры по сдерживанию цен в условиях COVID-19
Прима: прямые телефонные линии - действенный способ связи между жителями столицы и властями
Температура воздуха в Беларуси 18 мая была на 4-7 градусов ниже нормы
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.