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01 октября 2020, 16:33

Товарооборот стран ЕАЭС с Молдовой за три года вырос более чем на треть - ЕЭК

Фото из архива
Фото из архива

1 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Активизация сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Молдовой дает результаты: за последние три года товарооборот между ними увеличился на 34,4%, достигнув $1,9 млрд. Об этом заявил член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев сегодня на российско-молдавском форуме по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Сергей Глазьев отметил: Молдову и страны ЕАЭС связывают особые отношения. В 2017 году был заключен меморандум о сотрудничестве, а в 2018-м Молдова стала наблюдателем при ЕАЭС.

Министр ЕЭК обратил внимание на то, что проект стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года в качестве приоритета определяет необходимость расширения кооперации производства. "В рамках проекта стратегии-2025 мы приступаем к развертыванию таких направлений, как создание совместных программ развития инфраструктуры, формирование общих приоритетов научно-технического развития, разработка инновационных проектов. В этой работе мы ожидаем активного участия нашего государства-наблюдателя", - подчеркнул он.

Статус государства - наблюдателя при ЕАЭС предоставлен Молдове 14 мая 2018 года Высшим Евразийским экономическим советом. Этот статус дает стране возможность присутствовать по приглашению на заседаниях органов ЕАЭС без права участия в принятии решений, а также получать принимаемые органами документы, не содержащие конфиденциальную информацию.-0-

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