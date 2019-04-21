Товаропоток через белорусскую границу в І квартале увеличился на 7,4%

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный таможенный комитет отметил увеличение товаропотока через белорусскую границу. За три месяца текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го через границу перемещено 28,6 млн т товаров, что на 7,4% больше, чем в прошлом, сообщили БЕЛТА в ГТК.
Кроме того, в первом квартале через таможенную границу проследовало почти 2 млн транспортных средств, из них - свыше 500 тыс. грузовых и около 1,3 млн легковых автомобилей.
"Увеличение потока товаров и транспортных средств свидетельствует о повышении транзитной привлекательности нашей страны, а также о благоприятных условиях осуществления экономической деятельности, созданных в Беларуси", - подчеркнули в ГТК.-0-
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