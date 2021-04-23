Товары из Беларуси первыми включили в реестр ЕАЭС

23 апреля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Белорусская продукция первой была включена в реестр промышленных товаров Евразийского экономического союза. Об этом сообщила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Запущен в эксплуатацию собственный информационный ресурс комиссии для формирования Евразийского реестра промышленных товаров союза", - рассказала Ия Малкина.

"В первый же день в Евразийский реестр включено 6 товарных позиций, производимых предприятием "СТиМ Брест" (Республика Беларусь)", - отметила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-