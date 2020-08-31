31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ТПП Беларуси и Китая будут содействовать развитию деловых отношений двух стран. Об этом БЕЛТА сообщили в БелТПП по итогам онлайн-переговоров представителей белорусских и китайских предприятий, которые организовало Минское отделение БелТПП с Комитетом содействия развитию международной торговли Шанхая.

Мероприятие открыли генеральный директор Минского отделения БелТПП Сергей Набешко и вице-председатель Комитета содействия развитию международной торговли Шанхая Ю Чен. Они подтвердили готовность и в дальнейшем способствовать реализации инициатив бизнеса двух стран, используя инструменты и возможности торгово-промышленных палат.

В переговорах также участвовали генеральный консул Беларуси в Шанхае Андрей Андреев, представитель Белорусской торгово-промышленной палаты в Китае Фэнчжи Го, представители 11 предприятий двух стран.

Бизнесмены Беларуси и Китая обсудили сотрудничество в области производства и поставок хлебобулочных изделий, виноградных вин, молочных продуктов, в кожевенной отрасли, международных перевозках, продаже косметики, а также медицинского оборудования.-0-