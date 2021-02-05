ТПП Могилевской и Самарской областей планируют подписать соглашения о сотрудничестве

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Могилевское отделение БелТПП и Торгово-промышленная палата Самарской области планируют подписать соглашения о сотрудничестве. Об этом шла речь во время рабочей встречи руководителей палат, которая состоялась 4 февраля в режиме онлайн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт регионального отделения БелТПП.

От белорусской стороны на встрече присутствовали генеральный директор Могилевского отделения БелТПП Геннадий Черный, начальник отдела внешнеэкономических связей Анна Красовская. С российской стороны были президент ТПП Самарской области Валерий Фомичев и руководитель управления внешних связей Алексей Попов.

"Проведены краткие презентации двух регионов и самих палат. Мы обсудили межпалатное сотрудничество и различные сферы взаимных интересов для бизнеса двух регионов. Также договорились организовать в конце февраля онлайн-конференцию с презентацией экономического и промышленного потенциала Могилевской и Самарской областей при участии Минэкономразвития и инвестиций Самарской области, Технопарка Самары, администрации СЭЗ "Могилев". В рамках этой встречи планируем подписать соглашения о сотрудничестве между Могилевским отделением БелТПП и ТПП Самарской области", - говорится в сообщении палаты.-0-