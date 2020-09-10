ТПП стран СНГ будут способствовать созданию благоприятной нормативной базы для деловых кругов

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торгово-промышленные палаты стран СНГ будут способствовать созданию благоприятной нормативной базы для деловых кругов. Такое решение принято на XVIII заседании совета руководителей палат государств - участников СНГ в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в Белорусской ТПП.

По итогам заседания принято решение содействовать созданию благоприятной нормативной базы в странах СНГ для сотрудничества деловых кругов, способствовать развитию межрегиональных связей на пространстве СНГ для стабильного и устойчивого роста экономики, участвовать в разработке мер по поддержке предпринимателей стран Содружества и преодолению последствий пандемии. Также участники мероприятия договорились активизировать работу по проведению деловых и выставочных мероприятий, в том числе в онлайн-формате.

Кроме того, руководители ТПП рассмотрели перспективные направления развития торгово-экономического сотрудничества деловых кругов стран СНГ и планы совместной работы членов совета на 2021 год.

От белорусской стороны в мероприятии принял участие председатель БелТПП Владимир Улахович. В заседании также участвовали председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, руководители ТПП Узбекистана, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, представители дипломатических миссий стран СНГ, аккредитованных в Узбекистане, и диппредставительств Узбекистана в странах СНГ.-0-