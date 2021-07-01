Тракторы BELARUS представили на международной выставке "Агроволга-2021" в Казани

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан" принимает участие в международной агропромышленной выставке "Агроволга-2021", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского тракторного завода.

Выставка открылась сегодня в Казани. В экспозиции завода - 12 моделей техники, в том числе BELARUS 82.3, 1222.3 и 1025.4. "На полях выставки подписано ценовое соглашение между ТПК МТЗ-Татарстан и "Росагролизингом" на поставку энергонасыщенной техники по системе льготного лизинга", - отметили в пресс-службе.

Международная агропромышленная выставка "Агроволга-2021" проходит с 1 по 3 июля на территории международного выставочного центра "Казань Экспо". Среди экспонентов - участники из более чем 300 организаций из 30 регионов России, а также представительств других стран.-0-