5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Авиакомпания "Трансавиаэкспорт" планирует пополнить свой флот самолетами Boeing. Об этом шла речь во время посещения предприятия первым заместителем министра транспорта и коммуникаций Алексеем Ляхновичем, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

"Трансавиаэкспорт" - ведущее предприятие на рынке авиационных перевозок грузов, поэтому сегодня ключевым моментом развития компании является переформатирование флота на более молодой и современный парк, который станет основой для роста грузоперевозок", - отметил Алексей Ляхнович.

Сегодня флот авиакомпании состоит из 13 самолетов Ил-76 и одного Boeing 747. "Наряду с повседневными вопросами авиакомпания решает задачи стратегического характера. В приоритете - поиск новых возможностей, поэтому в ближайшие пять лет планируется пополнить парк несколькими широкофюзеляжными самолетами Boeing", - рассказал директор предприятия Дмитрий Афонин.

По его словам, сегодня доля авиакомпании в общереспубликанском грузообороте воздушным транспортом порядка 62%. За январь - сентябрь компания перевезла свыше 13,5 тыс. т грузов, что на 40% больше аналогичного показателя прошлого года. Также на 127,3% вырос налет и составил 1822 часа.-0-