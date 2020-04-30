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30 апреля 2020, 17:38

"Транснефть" надеется в 2020 году урегулировать все финансовые вопросы по инциденту на "Дружбе"

Фото ТАСС
Фото ТАСС

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания "Транснефть" надеется в 2020 году урегулировать все финансовые вопросы с грузоотправителями по инциденту с загрязнением трубопровода "Дружба", уже согласованы выплаты со многими пострадавшими сторонами. Об этом во время телеконференции с инвесторами сообщил первый вице-президент "Транснефти" Максим Гришанин, сообщает ТАСС.

"Мы надеемся, что за 2020 год последствия инцидента финансово будут нами урегулированы со всеми пострадавшими грузоотправителями", - сказал Максим Гришанин.

Он отметил, что в настоящее время завершено урегулирование с компаниями из Казахстана, с "Лукойлом", "Сургутнефтегазом", согласован размер выплат Мозырскому НПЗ.

"Сегодня "Транснефть" подписала соглашение об урегулировании с "Газпром нефтью", - добавил Максим Гришанин.

В системе "Транснефти" в настоящее время загрязненной нефти осталось около 120-130 тыс. т, что не влияет на товарно-транспортную деятельность компании.-0-

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