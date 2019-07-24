"Транснефть" утвердила максимальный размер компенсаций за грязную нефть

24 июля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Совет директоров "Транснефти" утвердил максимальный размер компенсаций грузоотправителям за загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" - $15 за баррель, говорится в сообщении компании.
"Совет директоров утвердил порядок осуществления выплат в связи с попаданием в систему некондиционной нефти и согласовал предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти из расчета $15 на один баррель некондиционной нефти", - отмечается в сообщении.
Грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки.-0-
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