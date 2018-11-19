Транспортная сфера будет одним из главных направлений сотрудничества с Беларусью - Алиев

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная сфера будет одним из главных направлений сотрудничества с Беларусью. Об этом заявил сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы азербайджанского государства, все направления сотрудничества между странами демонстрируют хорошие результаты, а каждая встреча двух лидеров дает толчок развитию отношений и ведет к реализации конкретных проектов.

"Думаю, одним из главных направлений нашего будущего сотрудничества будет сотрудничество в транспортной сфере. Вы отметили транспортный коридор Север-Юг. Азербайджан на своей территории завершил все работы, связанные с функционированием этого коридора. Сейчас мы занимаемся вопросами дальнейшей модернизации нашей транспортной инфраструктуры, которая уже способна транспортировать значительные объемы грузов", - констатировал Ильхам Алиев.

Он заметил, что Азербайджан - активный участник транспортного коридора Восток-Запад. По мнению Президента, координация усилий по этим двум маршрутам создаст совершенно новые условия для сотрудничества и приведет к открытию десятков тысяч новых рабочих мест, значительно увеличит грузопоток между странами.

"В сфере промышленной кооперации есть исключительно позитивные результаты. Но мы намерены продолжать сотрудничество, не останавливаться на достигнутом, потому что еще очень много можно сделать", - считает Ильхам Алиев.

Глава государства отметил взаимодействие Беларуси и Азербайджана на международной арене, оно всегда очень эффективное и предсказуемое. "Мы всегда друг друга поддерживаем. Взаимная поддержка в международных вопросах - хорошая демонстрация искренности наших отношений", - заявил он.

"Также большое внимание уделяем сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, образования, науки. Легче перечислить сферы, где мы не имеем какого-то активного сотрудничества, чем перечислять то, где мы имеем хорошие результаты", - сказал Ильхам Алиев. Главное, что в основе белорусско-азербайджанских отношений лежит взаимная поддержка, уважение и высокий уровень доверия, подчеркнул глава государства.

"Наши отношения - хорошая демонстрация искренности и сотрудничества между странами. Мы по всем вопросам активно взаимодействуем, и принятые решения обязательно воплощаются в жизнь", - резюмировал Ильхам Алиев.-0-