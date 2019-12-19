Транспортники Брянска получили 65 белорусских автобусов

19 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Городскому пассажирскому автотранспортному предприятию Брянска передано 65 автобусов среднего класса МАЗ-206086, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

"Общая вместимость автобусов модели МАЗ-206086 - 70 человек, - отметили в дипмиссии. - Все они оборудованы пандусами для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, а также для удобства проезда родителей с маленькими детьми в колясках. Автобусы соответствуют экологическому стандарту Евро-5. На них установлен более эффективный двигатель, который производит гораздо меньший выброс вредных веществ в атмосферу".

В торжественной церемонии передачи автобусов, состоявшейся на одной из площадей города, приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, глава Брянской горадминистрации Александр Макаров, руководитель отделения посольства Беларуси в Смоленске Сергей Мисурагин, заместитель генерального директора ОАО "МАЗ" Геннадий Тумилович и другие.-0-