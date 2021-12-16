Транспортные предприятия Беларуси в январе-ноябре перевезли 354,3 млн т грузов

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортные организации и индивидуальные предприниматели в январе - ноябре перевезли 354,3 млн т грузов, или 96,7% к аналогичному периоду прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

За 11 месяцев грузооборот составил 109,2 млрд тонна-километров, или 97,2% к соответствующему периоду 2020 года.

Пассажирооборот составил 18 700,2 млн пассажиро-километров, или 111,7% к январю - ноябрю прошлого года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1418 млн человек, или 95,8% к аналогичному периоду 2020 года.-0-