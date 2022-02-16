Транспортные предприятия Беларуси в январе перевезли свыше 25 млн т грузов

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16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортные организации и индивидуальные предприниматели в январе 2022 года перевезли 25,7 млн т грузов, или 98,3% к январю 2021 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Грузооборот в январе 2022 года составил 8,2 млрд тонно-километров, или 89,3% к соответствующему периоду 2021 года.
Пассажирооборот составил 1400,7 млн пассажиро-километров, или 109,4% к соответствующему периоду 2021 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 123,8 млн человек, или 100,02% к январю 2021-го.-0-