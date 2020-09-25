25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортные предприятия Беларуси завершают подготовку к осенне-зимнему периоду, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко отметил удовлетворительные результаты подготовки и обеспечения бесперебойной работы транспортного комплекса Беларуси. Также он обратил внимание на необходимость в установленные сроки полностью подготовить к работе предприятия в системе Минтранса.

Глава ведомства подчеркнул: помимо различных технических и технологических мероприятий, особое внимание следует уделить персоналу. "Работники должны быть полностью обеспечены зимней спецодеждой и необходимыми средствами индивидуальной защиты. Прошу профсоюзы также проконтролировать этот процесс", - сказал министр.

Отмечено, что подготовка к осенне-зимнему периоду в отрасли выполняется по плану.-0-