Транзит белорусских товаров через Эстонию стал рекордным в 2021 году

15 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Беларусь активно экспортирует нефтепродукты и другие товары через эстонские порты, объем транзита в этом году стал рекордным, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

По данным Департамента статистики Эстонии, объемы импортируемых из Беларуси товаров, которые в основном следуют через Эстонию транзитом, стали рекордными в этом году. За первые десять месяцев этого года в Эстонию из Беларуси было ввезено товаров на 500 млн евро. В основном это тяжелые нефтепродукты, такие как мазут.

Кроме того, благодаря росту цен на нефтепродукты Беларусь вошла в десятку стран с наибольшими объемами импорта в Эстонию.

Нефтепродукты через Эстонию в основном перевозятся по железной дороге, и большая часть этих грузопотоков обслуживается госкомпанией Operail. По словам главы предприятия Рауля Тоомсалу, заказчиками услуг Operail выступают не белорусские грузоотправители, а местные компании.-0-