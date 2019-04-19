Транзит нефти через Беларусь выгоднее портов даже с учетом предлагаемых тарифов - "Гомельтранснефть Дружба"

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транзит нефти через Беларусь экономически привлекательнее поставок через морские порты даже с учетом обоснованного предложенного повышения тарифов, заявил корреспонденту БЕЛТА главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

"Мы отлично понимаем необходимость для российских партнеров выполнить свои обязательства перед европейскими потребителями. Нам известны технические возможности и "экономика" перенаправления поставок нефти в морские порты. Анализ показывает, что маршрут по территории Беларуси остается наиболее экономически привлекательным, в том числе с учетом предложенного нами обоснованного повышения тарифов на 23%", - отметил Андрей Вериго.

В то же время вопросы ремонта сложных участков трубопровода остаются актуальными. Главный инженер пояснил, что специалисты "Гомельтранснефть Дружба" обладают всеми компетенциями для обеспечения безопасного функционирования трубопровода. "Благодарим нашего главного партнера, компанию ПАО "Транснефть", за дружеское предложение содействия в обеспечении безопасной транспортировки нефти. В то же время отмечу, что ОАО "Гомельтранснефть Дружба" располагает специалистами, получившими высокие оценки профессионального мастерства на международных конкурсах среди операторов магистральных нефтепроводов. Поэтому у нас есть возможности справиться со всеми задачами, - сказал он. - Как показала авария 2018 года, в оценке технического состояния трубопровода нельзя безоговорочно руководствоваться только результатами внутритрубной диагностики, даже проведенной мировым лидером в этой области".

По его словам, на основании комплексной оценки рисков сформирована программа реконструкции системы магистрального нефтепровода на 2019-2023 годы. "Ее главная цель - повышение надежности и безопасности транспортировки нефти, в первую очередь с учетом высокой экологической ответственности перед южными территориями Беларуси, где проходит нефтепровод и которые в свое время пострадали от последствий чернобыльской аварии", - добавил Андрей Вериго.

По его словам, все действия белорусского оператора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" выполняются строго в рамках межправительственного соглашения в области транспортировки нефти и действующего контракта с ПАО "Транснефть".-0-