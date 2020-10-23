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23 октября 2020, 16:44

Транзит нефти в Польшу через Беларусь возобновлен

Фото из архива
Фото из архива

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транзит нефти в Польшу через Беларусь по магистральному нефтепроводу Мозырь - Брест возобновлен после временной приостановки, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Польская сторона проблемы устранила. Транзит восстанавливается. Операторы начинают движение нефти", - сообщил Александр Тищенко.

Ранее Польша из-за технических проблем на польской стороне попросила приостановить транспортировку нефти по нефтепроводу Мозырь - Брест.

Нефтепровод Мозырь - Брест является частью магистрального нефтепровода "Дружба" и используется для транзита российской нефти в Польшу и далее в страны Европы.-0-

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