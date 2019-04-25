Транзит российской нефти в Украину через Беларусь пока продолжается

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транзит российской нефти в Украину через Беларусь по нефтепроводу "Дружба" пока продолжается, Польша остановила транзит, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В направлении Украины сейчас прокачка нефти продолжается. Мы поддерживаем связь с оператором украинских нефтепроводов. По мере изменения обстановки мы будем дополнительно информировать о складывающейся ситуации", - сообщил Владимир Сизов.

Польша 24 апреля остановила транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" на неопределенный срок, причиной стал отказ НПЗ в Польше и Германии перерабатывать некачественную нефть из России.

Как сообщалось, "Белнефтехим" на прошлой неделе заявил о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти не только на оба белорусских НПЗ, но и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину.-0-