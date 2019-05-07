Транзит товаров через Беларусь в I квартале увеличился на 7,9%

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Через таможенную границу Беларуси в I квартале 2019 года перемещено почти 14,5 млн т транзитных товаров, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.

"Количество перемещенных товаров увеличилось, что свидетельствует об улучшении транзитной привлекательности Беларуси и создании благоприятных условий для пересечения таможенной границы", - говорится в сообщении ведомства.

Наибольшее количество - это товары, следующие в Россию или из этой страны, они составляют более 82% от общего транзита через Беларусь.

Доля партий товаров, помещаемых под таможенную процедуру таможенного транзита, время выпуска которых не превысило 10 минут, составила 84%.-0-