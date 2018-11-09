Транзит товаров через Беларусь в январе-сентябре увеличился на 18%

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе-сентябре через Беларусь проследовало 49,5 млн т товаров, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

С каждым годом увеличиваются объемы транзита российских товаров. За девять месяцев по территории страны проследовало свыше 43 млн т таких товаров, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Транзитный потенциал Беларуси постоянно увеличивается, в том числе и за счет работы, направленной на ускорение проведения таможенных операций", - подчеркнули в ведомстве.-0-