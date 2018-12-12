Транзитные грузовые перевозки по железной дороге в Беларуси в 2018 году выросли более чем на четверть

12 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Транзитные грузовые перевозки по железной дороге в Беларуси в 2018 году увеличились на 26%. Такую цифру озвучил начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов сегодня в Москве на круглом столе "Транзитный потенциал Республики Беларусь в обеспечении перевозок российских внешнеторговых грузов", передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Морозов отметил, что БЖД уделяет большое внимание развитию транзитного потенциала, для чего реализуются различные технологические программы, совершенствуется тарифная политика. "Итоги года говорят о правильности выбранного пути, - сказал он. - Фактически на четверть вырос транзит БЖД в текущем году. За последние 10 лет - это один из самых высоких результатов". Для его достижения, подчеркнул начальник БЖД, были реализованы инвестиционные проекты по увеличению пропускной способности, которые включали в себя электрификацию отдельных участков, повышение скоростей на основных коридорах. Железная дорога подготовила к увеличению объемов перевозок свой тяговой ресурс: за последнее время были приобретены 30 современных электровозов, модернизированы все тепловозы.

Среди основных партнеров в перевозке грузов начальник БЖД выделил российское направление. "Россия очень важна, 90% грузов - это грузы, которые идут в Беларусь из России или через Россию", - отметил он.

Тема транзита чрезвычайно актуальна в силу значимости транспортной составляющей для экономики Беларуси, сказал на заседании круглого стола советник-посланник посольства Беларуси в России Владимир Степук. По его словам, транспортный сектор занимает порядка 6% ВВП, в 2017 году транспортные услуги сформировали 45% от общего объема экспорта услуг. "А в экспорте услуг в Россию транспортные услуги занимают 60%, внося ощутимый вклад в формирование внешнеторгового сальдо Беларуси", - подчеркнул он.

Дипломат сообщил, что для привлечения грузопотока в Беларуси реализуется стратегия грузовых транзитных перевозок. Она включает в себя совершенствование нормативно-правовой базы, модернизацию железнодорожной инфраструктуры, проведение гибкой тарифной политики, внедрение современных информационных технологий, оптимизацию схем доставки грузов.

Белорусская железная дорога при поддержке посольства Беларуси в России традиционно в конце года организует в Москве круглый стол, посвященный развитию транзитного потенциала. Главной целью мероприятия является привлечение дополнительных объемов перевозок грузов в сообщении Беларусь-Россия, презентация и ознакомление грузовладельцев, экспедиторских и операторских компаний с тарифной политикой БЖД на 2019 фрахтовый год, демонстрация транзитного потенциала Беларуси в обеспечении перевозок российских внешнеторговых грузов, а также ознакомление с транспортно-экспедиционной деятельностью и возможностями государственного предприятия "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" Белорусской железной дороги. В мероприятии приняли участие представители железнодорожных администраций России, Латвии и Литвы, структурных подразделений ОАО "РЖД", АО "ОТЛК ЕРА", российских грузоотправителей.-0-