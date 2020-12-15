Транзитные сделки и торговля энергоресурсами - какие перспективы БУТБ видит на ближайшие годы

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи Андрей Новиков рассказал о перспективах развития БУТБ во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

"Транзитные сделки - очень интересная для нас тема, мы ставим это направление в приоритет на 2021-й и последующие годы. На наш взгляд, сегодня Беларусь обязана стать своеобразным хабом между Востоком и Западом, Севером и Югом. Мы надеемся стать не просто белорусской биржей, а международной, где будут заключаться сделки в большом объеме между компаниями-нерезидентами. Нам удалось в этом году добиться определенного прогресса. Были заключены транзитные сделки по реализации сухого молока, рапсового масла", - рассказал Андрей Новиков.

БУТБ занимается в том числе реализацией государственного имущества. "Для нас это непрофильная тема, но очень интересная. Мы уже внесли в Госкомитет по имуществу инициативу по поводу перевода всех торгов госимуществом в электронный формат. Сегодня сформирована конкурентная среда, такие услуги предоставляет не только биржа - есть несколько площадок. Возможно, от обычных аукционов уже стоит отказаться", - считает первый заместитель председателя правления БУТБ.

По его словам, сегодня продукция нефтепереработки, пеллеты, уголь и любая другая топливная продукция, а также электроэнергия являются классическим биржевым товаром. "Программные документы в ЕАЭС предусматривают формирование общих рынков нефти и газа. При этом достаточно большой удельный вес будет занимать именно биржевая торговля. Сегодня основные страны - партнеры по ЕАЭС достаточно давно развивают биржевую торговлю по этим энергетическим позициям. У нас в Беларуси пока биржевой сегмент продажи не развит. На наш взгляд, настало время обсуждать это и переходить к практическим решениям. Основной вопрос на сегодня: какое место Беларусь займет на общем биржевом рынке энергоресурсов?" - обратил внимание Андрей Новиков.

Он заявил, что БУТБ сегодня полностью готова к работе в энергетическом сегменте. Предварительно проведены проработка программного обеспечения, аналитические расчеты, работа по формированию локальных биржевых правовых актов. "Сейчас готовим предложения, представим наше видение этой проблематики на уровне соответствующих министерств, концернов и правительства. На наш взгляд, это могло бы стать основным драйвером развития биржи на ближайшие годы", - отметил первый заместитель председателя правления БУТБ.-0-

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