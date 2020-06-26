Требование о маркировке пищевых продуктов с ГМО вступило в силу в ЕАЭС

26 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В странах Евразийского экономического союза сегодня завершилось действие переходного периода по вступлению в силу изменений в технический регламент "Пищевая продукция в части ее маркировки", которые касаются маркировки пищевых товаров, полученных с применением генно-модифицированных организмов, знаком "ГМО", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Начиная с 26 июня 2020 года маркировка пищевой продукции, полученной с применением генно-модифицированных организмов, обязательно должна иметь рядом с единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза ("ЕАС") одинаковый с ним по форме и размеру знак маркировки "ГМО", - подчеркнули в ЕЭК.

Если изготовитель при производстве пищевой продукции не использовал генно-модифицированные организмы, то их содержание в ней, не превышающее 0,9%, считается случайной или технически неустранимой примесью. "Такие товары не относятся к содержащим ГМО, и при их маркировке не требуется наносить соответствующие сведения", - пояснили в пресс-службе.-0-