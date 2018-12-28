Требования к деятельности ИП розничной торговли планируется упростить

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики во взаимодействии с финансовым и налоговым ведомствами работает над решением проблемы подтверждения белорусскими предпринимателями легальности приобретения товаров в России за наличный расчет. Об этом сообщила директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок во время круглого стола "Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?" в пресс-центре БЕЛТА.

Ирина Бабаченок

"Проблема действительно существует. Несмотря на то, что сегмент ИП розничной торговли не слишком большой, вопрос создания благоприятных условий для деятельности соответствующих субъектов хозяйствования не становится менее важным", - подчеркнула директор Департамента по предпринимательству.

Речь идет об индивидуальных предпринимателях, уплачивающих единый налог при осуществлении розничной торговли товарами легкой промышленности определенной группы, ввезенными из России. По данным Минэкономики, их насчитывается от 30 тыс. до 50 тыс. человек. В соответствии с белорусским законодательством такие ИП должны иметь документы, подтверждающие приобретение товара на территории государства - члена ЕАЭС за наличный расчет, которые соответствуют требованиям страны-контрагента - в данном случае Российской Федерации.

Во время круглого стола

Ирина Бабаченок пояснила, что затруднения возникли в связи с введением в России нового порядка применения контрольно-кассовой техники, предусматривающего передачу данных в российские налоговые органы в режиме онлайн. Из-за того, что не была обеспечена стабильная работа мобильного приложения, с помощью которого можно убедиться, что российский продавец направил белорусскому покупателю кассовый чек в электронной форме, наши ИП не всегда могут предоставить требуемые документы, подтверждающие оплату товаров на территории РФ. А за отсутствие онлайн-чека или несоответствие представленных предпринимателем документов требованиям страны-контрагента предусмотрена административная ответственность.

"Мы работаем над поиском оптимального решения этой проблемы. Полагаем, что это можно будет урегулировать в рамках работы по приведению законодательства в соответствие с новой редакцией Налогового кодекса", - сообщила Ирина Бабаченок.

При этом она отметила, что в адрес Министерства экономики пока не поступило ни одного заявления по факту привлечения субъекта хозяйствования к ответственности исключительно из-за отсутствия онлайн-чека. Практически во всех случаях применения санкций помимо отсутствия онлайн-чека имелись и иные нарушения.-0-

Фото Егора Павлющика

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