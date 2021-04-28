28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Требования к минимальному размеру шрифта в маркировке продуктов питания становятся обязательными, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

28 апреля 2021 года завершается переходный период по изменению в технический регламент Таможенного союза на маркировку пищевой продукции (ТР ТС 022/2011), которое было утверждено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2018 года №75 и вступило в силу 28 апреля 2019 года.

В частности, определены требования к минимальному размеру шрифта, которые необходимо соблюдать при указании отдельных реквизитов в маркировке продуктов питания. "Это повысит доступность информации на потребительских упаковках для ее прочтения и восприятия, поможет потребителям лучше ориентироваться при выборе продукта с нужными им свойствами", - подчеркнули в пресс-службе.

Шрифт размером не менее 2 мм должен применяться для указания наименования пищевой продукции, количества, даты изготовления, срока годности. Шрифтом не менее 0,8 мм указываются состав, условия хранения, наименование и место нахождения изготовителя, импортера, рекомендации по использованию, показатели пищевой ценности (для специализированной пищевой продукции), слова для указания даты изготовления, срока годности и (или) информации о месте их нанесения.

На переход к новым нормам изготовителям и поставщикам было отведено два года - до 28 апреля 2021 года. Обращение продукции, изготовленной и выпущенной в соответствии со старыми требованиями, допускается в течение ее срока годности.

В Госстандарте отметили: дополнительные требования к размеру шрифта при указании некоторых реквизитов могут быть установлены и в технических регламентах на отдельные виды пищевой продукции.

Требования к маркировке пищевой продукции постоянно совершенствуются. Сейчас на публичном обсуждении на евразийской площадке находится проект очередного изменения в ТР ТС 022/2011, разработанный Беларусью (Госстандарт (БелГИСС). Предусматривается введение требования указывать сведения о применяемых растительных и животных маслах (жирах) при изготовлении продукции. Уточняется также перечень компонентов, которые могут вызвать аллергические реакции. Будут гармонизированы с международными документами требования к указанию в маркировке сведений о пищевой ценности (белков, жиров, углеводов, трансизомеров жирных кислот). Публичное обсуждение завершится 24 июня 2021 года. До этого времени все заинтересованные лица могут высказать свои замечания и предложения.-0-