Требования к растительным лекарственным препаратам установлены в ЕАЭС

7 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня утвердила требования по исследованиям стабильности лекарственных растительных средств в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Требования взаимосвязаны с основным документом союза по изучению стабильности лекарственных препаратов и определяют особенности изучения стабильности лекарственных средств, производимых из лекарственного растительного сырья", - отметили в ЕЭК.

Применение требований производителями растительных препаратов и контролирующими организациями позволит гарантировать в течение всего срока годности растительных лекарственных препаратов сохранение всего спектра полезных биологически активных соединений и не превышение допустимых пределов содержания продуктов деградации и посторонних примесей.

В ЕЭК добавили, что ранее в национальном праве стран ЕАЭС не применялся подобный комплексный подход к обеспечению и контролю качества растительных лекарственных препаратов.-0-