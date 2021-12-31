Требования к виртуальным игорным заведениям можно обсудить на Правовом форуме

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совмина "Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1 марта 2019 года №139", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проектом регулируются общественные отношения, связанные с порядком осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса по содержанию виртуальных игорных заведений, а также с установлением соответствующих требований к указанным заведениям и порядком проведения экспертизы на соответствие таким требованиям.

Документ подготовлен для приведения в соответствие с законами Беларуси от 30 июня 2014 года №165-З "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", а также от 7 мая 2021 года №99-З "О защите персональных данных".

Организатор общественного обсуждения - Министерство по налогам и сборам.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме, а также направить на электронный адрес uklib@nalog.gov.by с пометкой "Обсуждение постановления" с 31 декабря 2021 года по 11 января 2022 года.-0-