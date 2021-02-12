Требования к восстановленному молоку вступают в силу в ЕАЭС

12 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Изменения в технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности молока и молочной продукции", принятые решением Совета Евразийской экономической комиссии от 10 июля 2020 года №62, вступают в силу с 13 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Изменения в техрегламент относят восстановленное молоко к готовому молочному продукту, расфасованному в потребительскую упаковку, определяют требования по его идентификации и показателям его безопасности, а также соответствующей маркировке. "Это позволит добросовестным производителям выпускать его в обращение как восстановленное молоко, - подчеркнули в ЕЭК. - До настоящего времени производители такого молока, расфасованного в потребительскую упаковку, при подтверждении его соответствия и маркировке вынуждены были использовать менее привлекательное для потребителей наименование продукции "молочный напиток" вместо наименования "восстановленное молоко".

В соответствии с техрегламентом, "восстановленное молоко" - молочный продукт, расфасованный в потребительскую тару, или сырье для производства продуктов переработки молока, кроме питьевого, произведенные из концентрированных, сгущенных или сухих молочных продуктов и воды.-0-