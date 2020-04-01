Треть продукции предприятий Минпрома инновационная

1 апреля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Треть продукции предприятий Минпрома относится к инновационной. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель начальника управления - начальник отдела инновационной деятельности научно-технического управления Министерства промышленности Сергей Кабишов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Около 70% продукции предприятий Минпрома реализуется за пределами страны и обеспечивает поступление валюты в Беларусь. При этом треть производимой продукции относится к инновационной", - сказал Сергей Кабишов.

Минпром в приоритетном порядке финансирует проекты, направленные на создание продукции V и VI технологических укладов в области электронного машиностроения, опто-, микро- и радиоэлектроники, транспортных средств с гибридным и электрическим приводом, роботизированных и беспилотных сельхозмашин и карьерной техники.

Практически все корпоративные структуры Минпрома ведут совместные исследования с институтами НАН Беларуси и университетами Минобразования. "Глобальная цель этих работ - повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, создание новых видов машин и оборудования за счет внедрения научных разработок и передовых технологий", - отметил Сергей Кабишов. По его словам, лидирующие позиции в сфере разработки традиционно занимают такие акционерные общества, как БМЗ, БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", "Амкодор".

Среди наиболее значимых разработок представитель Минпрома выделил карьерный самосвал БЕЛАЗ грузоподъемностью 450 т, а также роботизированный самосвал, испытания которого сейчас проходят в Хакасии (Россия). Он назвал также электрогрузовик, зерноуборочный комбайн на газовом топливе, трактор с газодизельными двигателями, снегоуплотнительную машину для подготовки лыжных трасс, льдозаливочную машину, снегогенератор.-0-