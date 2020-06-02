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02 июня 2020, 13:36

Треть сельхозземель в Беларуси мелиорирована

Во время восстановления осушенных земель. Фото из архива
Во время восстановления осушенных земель. Фото из архива

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Треть сельскохозяйственных земель в Беларуси относится к мелиорированным, сообщил сегодня на пресс-конференции заведующий сектором кормопроизводства и мелиорации главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Иван Лазовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В формировании эффективной и экспортно ориентированной экономики мелиорированные земли играют существенную роль. В сельхозпроизводстве они занимают 2,9 млн га - это практически 33% от всех сельскохозяйственных земель Беларуси. В 15 административных районах страны осушенные земли составляют более 50% сельхозугодий. К их числу относятся Пинский, Столинский, Лунинецкий, Житковичский и Солигорский районы, где просто нельзя себе представить сельхозпроизводство без мелиорированных земель", - сказал Иван Лазовский.

По данным научных организаций, продуктивность таких земель в Беларуси примерно в 1,3 раза выше, чем неосушенных. На мелиорированных землях в стране получают основной объем кормов. "Половина мелиоративных систем у нас в основном для осушения, а вторая половина - осушительно-увлажнительные, то есть позволяющие управлять водным режимом в сельхозугодьях. По проектам мелиорации в свое время построено более 920 прудов и водохранилищ, в том числе Любанское, Солигорское, Краснослободское и Селец", - отметил представитель Минсельхозпрода.

Широкомасштабная мелиорация в Беларуси началась более 50 лет назад, поэтому мелиоративные системы требуют реконструкции и модернизации. По данным инвентаризации, необходимо реконструировать 340 тыс. га таких систем. Также нужно восстанавливать более 1,8 тыс. водорегулирующих, переездных сооружений, 1,4 тыс. труб-регуляторов, 220 мостов и 168 шлюзов. Кроме того, возникла необходимость вывести из эксплуатации мелиоративные системы на 76,4 тыс. га.

В Беларуси реализуется подпрограмма "Сохранение и использование мелиорированных земель" государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016-2020 годы. На финансирование подпрограммы в этом году планируется направить примерно Br180 млн, в том числе Br93 млн - на реконструкцию и восстановление мелиоративных систем, водорегулирующих, переездных сооружений и водоприемников. В текущем году планируется реконструировать 32-33 тыс. га мелиоративных систем.-0-

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