27 мая, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Третий Форум регионов Беларуси и Украины планируется провести в октябре этого года. Об этом сообщил временный поверенный в делах Беларуси в Украине Кирилл Камышев сегодня во время онлайн-встречи "Украина - Беларусь: экономическое сотрудничество во время глобальных вызовов", передает корреспондент БЕЛТА.

"Третий Форум регионов Украины и Беларуси планируется провести в октябре. Сейчас завершается процедура согласования технических моментов, в том числе сроков его проведения, но я думаю, что в ближайшее время мы сможем узнать окончательные даты, но то, что это будет октябрь, сомнений нет", - отметил дипломат.

Кирилл Камышев считает, что без активного включения представителей бизнес-сообществ Беларуси и Украины в работу этого форума мероприятие не будет максимально эффективным и результативным, и призвал бизнесменов рассмотреть эту возможность как площадку для укрепления сотрудничества и поиска новых партнеров. "Во время консультативного совета делового сотрудничества, который организуется торгово-промышленными палатами наших стран, традиционно заключаются контракты на крупные суммы, и этой возможностью надо пользоваться, увеличивать количество совместных проектов. Не стоит из-за пандемии это откладывать на потом, сейчас самое время действовать, а не останавливаться", - подчеркнул временный поверенный в делах Беларуси в Украине.-0-