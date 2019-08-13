Три белорусских банка завершат пилотный проект по биометрической аутентификации к концу года

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских банка (Приорбанк, БПС-Сбербанк и Банк БелВЭБ) завершат пилотный проект по биометрической аутентификации к концу года, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель начальника операционного управления - начальник отдела межбанковской идентификации и блокчейн ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" Ирина Игнатович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы тестируем новый способ взаимодействия - вход в банковское приложение с использованием биометрических данных, а если быть точнее, биометрических шаблонов лица и голоса. На данный момент это пилотный проект, в нем участвуют три белорусских банка - Приорбанк, БПС-Сбербанк и БелВЭБ. Но после его завершения использовать такой инструмент для взаимодействия с клиентом сможет любой участник межбанковской системы идентификации (МСИ) по своему усмотрению. Пилотный проект разбит на несколько этапов. Первый этап - биометрическая аутентификация. Клиенты МСИ смогут, если пожелают, вместо пароля предъявлять свои биометрические данные, чтобы зайти в свой обслуживающий банк. Первый этап мы планируем завершить к концу текущего года, и, надеюсь, как минимум три пилотных банка уже смогут предоставить этот сервис. Другие банки тоже смогут воспользоваться этими технологиями", - сказала Ирина Игнатович.

Второй этап пилотного проекта - биометрическая идентификация. "Это касается тех случаев, когда данных в МСИ нет. Этим сервисом смогут в будущем пользоваться как граждане Беларуси, так и нерезиденты. Третий этап - возможная интеграция с аналогичными системами зарубежных стран, в первую очередь стран ЕАЭС, для обмена клиентами и продуктами", - отметила начальник отдела.

С 1 октября 2016 года в Беларуси заработала межбанковская система идентификации, которая позволяет клиентам банков после идентификации в личном присутствии в одном из банков получать обслуживание с помощью цифровых каналов в других банках Беларуси в удобное время. В апреле 2019 года подписан указ, который существенно расширяет функционал системы идентификации. Доступ к информации о клиентах, хранящейся в МСИ, с 21 октября 2019 года кроме банков получат также страховые организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, лизинговые и микрофинансовые организации, форекс-компании и др. Будет предусмотрена возможность получения доступа к МСИ госорганами, возможность при проведении идентификации и аутентификации клиентов использовать их биометрические данные (фото- и видеоизображение клиента, голос). Совершать сделки при проведении банковских и финансовых операций станет возможным с помощью смарт-контракта.

ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП" является важной частью не только финансового сектора, но и всей информационно-платежной инфраструктуры Беларуси. Основной целью ЕРИП является предоставление участникам финансового рынка единой высокотехнологичной интегрированной платформы для эффективного обеспечения платежей, осуществления расчетов, предоставления различных сервисов, в том числе в рамках общегосударственных проектов.-0-