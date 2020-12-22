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22 декабря 2020, 13:03

Три белорусских предприятия удостоены премии СНГ за достижения в области качества

Валентин Татарицкий вручил награду ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга БМК".
Валентин Татарицкий вручил награду ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга БМК".

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских предприятия стали лауреатами конкурса на соискание премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2019 года. Награды руководителям предприятий сегодня в Минске вручил председатель Госстандарта Беларуси Валентин Татарицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Лауреатами стали ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания", ОАО "Торгмаш" (Барановичи), ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский". Кроме того, дипломантом признан Новогрудский завод газовой аппаратуры.

Как отметил Валентин Татарицкий, предприятия удостоены наград за производство высококачественной и конкурентоспособной продукции, повышение ее экспортных возможностей, внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества, создание высокой репутации товаропроизводителей СНГ как на рынке Содружества, так и за его пределами. Белорусские предприятия - победители 2019 года поставляют на экспорт более 80% изготавливаемой продукции.

"В современных непростых условиях, характеризующихся агрессивной глобальной конкуренцией, быстрой сменой технологий и существенным сокращением сроков вывода продукции на рынок, именно качество является определяющим фактором устойчивого развития экономики каждой страны и ее организаций", - подчеркнул председатель Госстандарта.

Он обратил внимание, что пандемия отчетливо показала правильность риск-ориентированного подхода к менеджменту, который помогает быстрее преодолевать кризисные явления и находить новые точки роста.

"Быть лидерами в СНГ сегодня могут только те компании, которые гибко выстраивают стратегию своего развития. Образцами того, как можно успешно решать поставленные задачи, являются награждаемые сегодня организации", - констатировал Валентин Татарицкий.

Церемонии награждения победителей конкурса сегодня прошли и в других странах СНГ. Эти церемонии были объединены по видео-конференц-связи.

Премия СНГ присуждается один раз в два года. Оценка деятельности организаций-участниц проводится по модели и критериям, гармонизированным с Европейской моделью делового совершенства, наиболее популярной в Европе и странах СНГ, учитывающей современные тенденции и ценности в этой сфере.

Белорусские предприятия являются активными участниками конкурсного движения в области качества в СНГ и всегда присутствуют в числе победителей. С 2006 года лауреатами конкурса становились 12 организаций, дипломантами признавалась 21 организация. В целом с 2006 года состоялось семь конкурсов, в которых приняло участие более 140 предприятий. Из них от Беларуси участвовали 56 предприятий.-0-

Фото Оксаны Манчук

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