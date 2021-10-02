2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три именных самосвала БЕЛАЗ пополнили автопарк Ковдорского ГОКа (Мурманская область), сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского предприятия.

Три новых самосвала БЕЛАЗ-75139 названы в честь почетных горняков: геолога-первооткрывателя Ковдорского железорудного месторождения - Константина Кошица, почетного гражданина Ковдора, кавалера трудовых орденов, "Знака почета", полного кавалера знака "Шахтерская слава" и лауреата ленинской премии - Алексея Сухачева, а также почетного гражданина Ковдорского района, кавалера знака "Шахтерская слава" III степени - Владимира Бутакова.

Директор по маркетингу торгового дома "БЕЛАЗ" Наталья Холодулина поздравила коллектив Ковдорского ГОКа. "Мы хотели бы пожелать нашим замечательным партнерам успешной безаварийной работы, крепкого здоровья и больших достижений, а руководству предприятия - мудрости и сил в принятии стратегических решений. Пусть самосвалы БЕЛАЗ везут в ваши семьи достаток и благополучие", - сказала она.

Новые именные самосвалы БЕЛАЗ весят без груза 108 т, а везут 136 т. С каждым годом техника проходит модернизацию, поэтому во всех новых машинах учитываются пожелания и замечания водителей и слесарей комбината. Исполнительный директор Ковдорского ГОКа Василий Черных подтвердил положительный опыт эксплуатации белорусских стальных гигантов: "Проверенная опытом надежность определяет выбор нашего предприятия именно самосвалов БЕЛАЗ данной грузоподъемности".

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-